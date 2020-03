Privatpersoner tilbyder hjælp til coronaramte i hele Syd- og Sønderjylland

Overalt i Syd- og Sønderjylland står netværk og private klar til at hjælpe folk, som af den ene eller anden grund er påvirket af cornavirusset.

I Kolding har Rasmus Lysgaard tilbudt at hjælpe med praktiske ting, hvis man for eksempel er i karantæne eller er smittet med coronavirusset.

- Hvis der er nogen derude, som har brug for hjælp, så kan jeg da sagtens hjælpe med at købe ind, fortæller han.

Til daglig er han projektleder i en entrepenørvirksomhed, men da han er på forældreorlov med sin datter har han lige nu tid til at hjælpe andre mennesker.

På Fanø står Thomas Brinch Nielsen også klar til at hjælpe.

- Det kan være indkøb, aflevering af bøger på biblioteket eller hente medicin på apoteket. Sig til, så skal vi nok finde en løsning, skriver han på Facebook.

På Fanø står blandt andet Thomas Brinch Nielsen klar til at hjælpe. Foto: Screenshot.

Både Rasmus Lysgaard og Thomas Brinch Nielsen har fået gode tilbagemeldinger på deres tilbud, men trods de gode intentioner har ingen af dem fået konkrete henvendelser om hjælp - og det ser de faktisk som noget positivt.

- Jeg tror, at folk, der er ramt på den ene eller anden måde, har et godt netværk, og at de allerede får hjælp af venner, familie eller naboer, og det er faktisk meget dejligt, at folk er gode til at hjælpe hinanden, siger Rasmus Lysgaard.

Røde Kors opretter netværk

Hos Røde Kors har man lige nu sat gang i at oprette et landsdækkende Corona-hjælpenetværk. Er man smittet, i hjemmekarantæne eller i selvisolation, kan man ringe til Røde Kors, som lige nu organiserer hjælp mellem frivillige og folk, der har brug for hjælp.

Ifølge Røde Kors har man endnu ikke et overblik over situationen, men umiddelbart får de flest henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe.

Har man brug for hjælp, eller ønsker man at hjælpe, kan man tilmelde sig på Røde Kors’ hjemmeside.