For 100 år siden kæmpede Henriks forfædre for at høre til Danmark - nu er han praktisk talt spærret ude.

En sønderjysk gårdejer føler sig så svigtet af de danske myndigheder, at han nu vil søge om at få i det mindste sin lade registreret i Tyskland. Hans ejendom er delt af den dansk-tyske grænse, og han har derfor oplevet masser af bøvl, da grænserne blev lukket.

Henrik Gotborg Hansen har flere gange henvendt sig til myndighederne for at lette sin hverdag, men hver gang uden held. For 100 år siden kæmpede hans forfædre ellers for at komme til at tilhøre Danmark. Men her i coronatiden har det givet ham bøvl uden ende.

- Jeg er ærkedansk og er stolt af det, mine forfædre har gjort. Det er et pres, der bliver lagt, hvor man siger, nu er vi pisseligeglade med dig, klar dig selv. Og det er det jeg gør, siger den vrede landmand

Placeringen af Henrik Gotborg Hansens grund er langt fra tilfældig. Det var nemlig hans forfædre, som kæmpede for, at ejendommen kom til at høre til Danmark ved den nye grænsedragning i 1920.

Man bliver så træt af det lort. Henrik Gotborg Hansen, landmand, Vilmkjær

Her blev familien lovet ”fri og uhindret adgang til Danmark” af Grænseafstikningskommissionen. Men den adgang er ikke længere hverken fri eller uhindret, mener Henrik Gotborg Hansen.

- Man bliver simpelthen så træt af det lort. Tag da for helvede og behandel os ordentligt , siger Henrik Gotborg Hansen, der bøvler med flere praktiske ting på grund af adressen.

Læs også Clara låst ude af Danmark i tre måneder - nu har hun fået koden til låsen

- Man har spærret vejen så postvæsenet ikke kan komme fysisk hen til min postkasse, og med skraldespanden her er det samme histore, firmaet kan jo ikke komme hen og tømme den, forklarer han.

Så han må slæbe sin skraldespand de 300 meter hen til grænsen, og så se om han kan få den over afspærringen til Danmark.

Aabenraas borgmester, Thomas Andresen, Venstre, melder hus forbi i forhold til at gøre Henrik Gotborgs Hansen liv besværligt. For godt nok er kommunen vejmyndighed, men har blot gjort som den fik besked på, da landet blev lukket ned i marts.

- Men det er klart, at det her skal vi have løst på en anden måde en anden gang, siger Thomas Andresen.

Her kan man se, hvordan Henrik Gotborg Hansen er blevet spærret ude.