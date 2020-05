Aftale på plads: Grænserestriktioner bliver lempet

Indrejsereglerne for den dansk-tyske grænse lempes på et række punkter fra 25. maj, og senest 29. maj skal regeringen præsentere en plan for en genåbning af grænsen - altså tre dage før den hidtigede skæringsdato 1. juni.

Det står klart efter onsdagens forhandlinger på Christiansborg, hvor politikerne har forhandlet om en udvidet fase to af genåbningen.

Sent onsdag aften - efter et halvt døgns forhandlinger - kunne statsminister Mette Frederiksen på vegne af regeringspartiet Socialdemokratiet og partilederne fra de øvrige partier i Folketinget meddele, at aftalen betyder, at listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark allerede fra på mandag bliver udvidet.

Eksempelvis må udlændinge, der ejer et sommerhus i Danmark, rejse ind i landet. Kærester på tværs af nabolandegrænser må også besøge hinanden. Hidtil har det kun været ægtefæller. Og det bliver også muligt for borgere i de øvrige nordiske lande og Tyskland at besøge for eksempel bedsteforældre og børnebørn i Danmark. Desuden får forretningsfolk grønt lys til at rejse ind i og ud af Danmark.

Ønskede lempede regler forud for forhandling

Flere politikere havde op til onsdagens forhandlinger givet udtryk for, at grænselukningen skulle lempes.

Inden de satte sig ved forhandlingsbordet klokken 12, var der et politisk flertal med de borgerlige partier, Alternativet og Radikale Venstre for at lempe rejserestriktionerne - blandt andet for at hjælpe den udfordrede turistbranche.

Sidste år var der ifølge Ritzau 1,2 millioner tyskere, der ferierede i Danmark i perioden juni til august.