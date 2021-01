Andy Puggaard Thomsen fik det første stik med Moderna-vaccinen

Torsdag klokken 12 blev Andy Puggaard Thomsen fra Gørding vaccineret for Covid-19 på vaccinationsklinikken i Vejle.

Han er som den første dansker vaccineret med vaccinen fra Moderna.

Den 75-årige pensionist er i behandling for kræft på Vejle Sygehus, og er derfor i risiko for at udvikle alvorlig sygdom, hvis covid-19 skulle ramme ham.