Barchef om genåbningen i nattelivet: - Det er helt fantastisk

Forventningerne er høje på Sønderjyllands næststørste diskotek inden torsdag aften. Aftenen, der i folkemunde, kaldes ”lille fredag”.

- Forventningen er helt klart, at folk er megaklar til at komme i byen igen. Torsdag plejer ikke at være den vildeste, men det ved vi, den bliver i dag, forbi det er så lang tid siden, siger barchef Sofia Craft Johnsen til TV SYD.

I 18 måneder har dansegulvene stået tomme på landets diskoteker og natklubber. Under nedlukningen har ejerne af natklubben i Aabenraa brugt tiden på at renovere stedet.