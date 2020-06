Corona lukkede ned for Mias drømme: - Det hele er smuldret væk

Coronavirus er på mange måder en hård modstander. Det kan i høj grad også mærkes blandt iværksættere i det sønderjyske. Her har antallet af nystartede virksomheder for alvor fået en corona-kæp i iværksætterhjulene siden nedlukningen af Danmark i marts.

I Sønderborg Kommune kan coronakrisen aflæses direkte i antallet af nystartede virksomheder. I 2019 blev der alene i april sat gang i 40 helt nye virksomheder. I samme måned året efter var tallet halveret til 20 nye virksomheder.

Mia Lilliendahl Larsen er en af de iværksættere, der har mærket konsekvenserne af nedlukningen af Danmark. I 2019 så det hele rigtig lovende ud for Mia Lilliendahl Larsens nystartede enmandsfirma Eventør, der laver events med fokus på historie.

- Jeg startede i efteråret 2019 og havde godt gang i kunder og events, fortæller Mia Lilliendahl Larsen.

Travlt start på året

Hos Sønderborg Vækstråd, der hjælper iværksætter godt i gang, har de også oplevet, at der var godt gang i den i begyndelsen af 2020.

- Det, vi oplevede, var egentlig, at vi havde en supertravl start på det nye år med antallet af nye iværksættere og folk, der opsøgte os. Men da nedlukningen kom i marts, så gik det simpelthen i stå fra den ene dag til den anden, siger Michael Hamann, der er direktør i Sønderborg Vækstråd.

Og netop nedlukningen af landet ramte også Mia Lilliendahl Larsens nystartede eventfirma hårdt.

- Alt, hvad jeg har solgt, er simpelthen blevet aflyst. Så jeg stod med det hele i hænderne, og så er det bare smuldret. Alle mine events er aflyst, så alt er væk, siger Mia Lilliendahl Larsen.

Nystartede virksomheder april 2019 og april 2020 2019 2020 Haderslev 32 28 Sønderborg 40 20 Tønder 32 12 Aabenraa 43 31 Kilde: Udtræk fra CVR bearbejdet af eStatistik

Mere end et bump på vejen

Et hurtigt kig på udsigterne for den nystartede eventvirksomhed, Eventør, er langt fra lyse og lovende. Coronakrisen er mere end blot et bump på vejen.

- Det ser jo ikke så godt ud. Når der ikke er kunder i biksen, og jeg ikke ved, hvornår der kommer det igen, så står jeg i den situation, hvor jeg er nødt til at lukke en ellers sund virksomhed. Det gør ondt. Det her er jo det, jeg lever for. Jeg elsker at lave events, og når nu virksomheden var fremadstormende, så er det ekstra ærgerligt, at det er sådan noget som corona, der betyder, at jeg må lukke, siger Mia Lilliendahl Larsen.