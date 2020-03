Det danske mindretals børn får en ekstra uges påskeferie

Skolerne og daginstitutionerne i Sydslesvig (Slesvig-Holsten) lukker fra mandag og indtil efter påskeferien. Det meddeler delstatens sundhedsministrium og uddannelsesministerium fredag.

Al undervisning, eksamener og pasning er suspenderet indtil efter den 19. april, hvor den tyske påskeferie normalt går ind.

Børnene fra det danske mindretal i Sydslesvig har normalt kun to ugers påskeferie, men med meldingen fra de tyske myndigheder, er den nu forlænget med en uge, så den følger det tyske samfund.

- Vi har normalt to uger, men forlænges nu til tre. Tyske skoler har altid tre ugers påskeferie, fordi de ingen vinterferie har. Så nu gælder det også børnene hos os, fortæller Daniel Dürkop, kommunikationschef i Dansk Skoleforening for Sydslesvig, til TV SYD.

5.500 skolebørn i Sydslesvig

Tidligere på ugen meldte den danske statsminister Mette Frederiksen (Soc.dem.) ud, at de danske skoler lukker. Det fik ifølge Daniel Dürkop mange til at spørge, hvorfor de danske skoler syd for grænsen ikke gjorde det samme.

- Vi følger selvfølgelig den tyske lovgivning, og derfor ventede vi på, at de tyske myndigheder meldte det ud, som de nu har gjort, siger han.

Den ekstra uges påskeferie rammer de ca. 5.500 skolebørn i det danske skolevæsen syd for grænsen. I første omgang slipper de dog ikke helt, idet der etableres undervisning over digitale medier som for eksempel skoleintra.

I Dansk Skoleforening for Sydslesvig arbejder 1.700 ansatte som for eksempel lærere, pædagoger og administrativt personale i 114 institutioner, der dækker over for eksempel skoler, efterskoler, daginstitutioner og højskoler.

Landdagen lukker ned for offentligheden

Indgangshallen i Landdagen i Kiel er ligesom skolerne også nærmest mennesketom og vil være det foreløbigt indtil efter påske. Slesvig-Holsten har fredag meldt ud, at på grund af coronavirus er regeringsbygningen lukket for offentligheden.

Kantinen lukkes i dag fredag for folk udefra, og alle besøg, udstillinger og konferencer aflyses indtil efter påskeferien, hedder det i en pressemeddelelse fra Landdagen i Kiel.

Det går også ud over en delegation af danske folketingspolitikere, der den 17. marts skulle have besøgt stedet.

Dog lukker delstaten ikke ned politisk. Den planlagte forsamling i Landdagen den 18.-20. marts finder sted som planlagt.

Allerede tirsdag besluttede Slesvig-Holstens regering at forbyde arrangementer med flere end 1.000 mennesker foreløbigt indtil efter påskeferien.