Få allergiske reaktioner på coronavaccine

Første europæiske studie

Studiet er det første europæiske studie om allergiske reaktioner i forbindelse med coronavaccinen.

Forskerne har undersøgt 199.377 borgere fra Syddanmark efter en vaccination med enten Pfizer, AstraZeneca eller Moderna.

Ud af dem var der 61 personer, der blev henvist til hospitalet med allergiske reaktioner. Deraf var der tre personer, der reagerede så kraftigt, at de ikke kunne færdigvaccineres, til trods for at de fik behandling.

- For hele vaccinationsindsatsen i Danmark er det jo en fremragende nyhed. I modsætning til hvad vi troede, og hvad Sundhedsstyrelsen troede, så er hyppigheden af anafylaktiske reaktioner over for covidvaccine meget lav, siger Carsten Bindslev Jensen, der er professor på Odense Universitetshospital, til DR.