Flensborgs borgmester: Det er ikke det rigtige at lukke grænsen

Da Danmark valgte at lukke grænsen til Tyskland i fredags, kaldte Flensborgs borgmester det for en sort dag for det dansk-tyske samarbejde. Og Simone Lange (SPD) er heller ikke tilfreds med, at Tyskland nu følger i Danmarks fodspor.

- Det er ikke det rigtige at lukke grænsen. Jeg er meget trist over, at hvert land i Europa vil løse problemerne selv i stedet for sammen, siger Flensborgs borgmester Simone Lange til TV SYD.

Søndag eftermiddag meldte Tyskland nemlig ud, at grænsen til Danmark bliver lukket fra mandag morgen for at mindske smittespredningen af coronavirus i Europa.

- Jeg kan selvfølgelig godt se, at man vil gøre alt for, at mennesker ikke skal smitte hinanden. Men i den større sammenhæng mener jeg, at det vil være bedre at finde en fælles løsning i Europa i stedet for at lukke grænserne, fortæller Flensborgs borgmester.

Ligner den danske model

Den tyske grænselukning kommer til at ligne den danske. Det betyder, at varer og arbejdende pendlere fortsat vil kunne krydse grænsen.

Grænselukningen træder i kraft mandag morgen klokken otte. Ud over den dansk-tyske grænse, vil Tyskland lukke grænserne til Østrig, Schweiz, Frankrig og Luxembourg.