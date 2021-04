Frem med skole- og sportstaskerne: Nedlukket sogn åbner igen

Nyt system i kommunen

Under nedlukning har Hedensted udviklet et nyt system med data fra de forskellige sogne i kommunen. På den måde kan de bedre holde øje med, hvornår et sogn er på vej til at lukke ned - og i bedste fald forhindre det.

- VI har samlet dem og gjort dem overskuelige for borgerne. Derudover kan vi også følge med og forsøge at nå at gøre noget, inden sogn eller kommune lukker. Ellers kan vi i hvert fald være forberedte, siger chefen for Social Omsorg i Hedensted Kommune, René Gotfredsen Nielsen.

Du kan se nedlukningsstatus for sognet og kommune her, hvor Hedensted Kommune har samlet dataene.