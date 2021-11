Frisør om corona-aflysninger: - Det er en svær situation

Det er ikke lang tid siden, at mange frisørsaloner var truet på eksistensen som følge af coronaens indtog i Danmark.

Nu kan selvsamme branche se ind i en fremtid, der i værste tilfælde kan ende samme sted.

En rundspørge, foretaget af SMVdanmark, viser nemlig, at mere end halvdelen af 444 adspurgte frisører har færre kunder i dag end normalt, efter at covid-19 igen er blevet kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.



Én af de frisørindehavere, der kan mærke en nedgang af kunder, er Tina Kristiansen, der driver salonerne Zazu - Hair by Tina K, som ligger i henholdsvis Horsens, Nordenskov og Krogager.

- De seneste mange dage har det været udfordrende, fordi kunderne melder sig syge, eller har været i nærheden af nogle, som er syge. Jeg kan også mærke, at det er udfordrende over for mit personale, for jeg har haft et par medarbejdere, som har været nærkontakt til nogle coronasmittede, og derfor er blevet hjemme. Det hele er noget bøvl, siger Tina Kristiansen.



En svær situation

Tina Kristansen fortæller, at hun gennemsnitligt har haft omkring ti aflysninger hver dag i den seneste uge på tværs af hendes tre saloner.

Og det kan mærkes på flere måder.

- Jeg synes, at det er en svær situation at stå i, for jeg vil ikke have, at mine medarbejdere bliver smittet af syge kunder. Omvendt ønsker jeg ikke, at vi mister omsætning, men mine kunder skal ikke føle sig utrygge ved at komme i salonerne, siger hun.

Tina Kristiansen fortæller, at der også er et tredje hensyn at tage. Tidligere kunne frisørsalonerne få økonomiske hjælpepakker - det kan de ikke nu.

Hjælpepakker kan blive nødvendigt

Hun er også opmærksom på, at samfundsøkonomien ikke skal lide mere skade end højst nødvendigt.

- Det vil selvfølgelig være rart med noget økonomiske støtte, men vi kan som samfund ikke bare blive ved med at spytte penge ud til alle, siger hun.



Vicedirektør i SMVdanmark, Mia Amalie Holstein, mener dog, at politikerne bør stille kompensationspakker til rådighed for de ramte brancher.