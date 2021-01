Frustreret cykelhandler: - Hvorfor skal vi holde lukket, når supermarkeder gerne må sælge cykler?

Birgitte Vind vil ikke afvise, at det ville være muligt at regulere området, så det ikke er muligt for nogle af de store supermarkeder at sælge de varer, som eksempelvis cykelbutikker lever af at sælge.

- Det kunne måske godt lade sig gøre. Vi er ikke færdige med at se på det her. Det betyder også, at vi hele tiden holder øje med, om vi kan lave noget, der er endnu bedre for flere. Men det bliver nok svært at finde nogle regler, som gør alle glade.