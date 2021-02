Grænselukningen rammer skævt, mener Tønders borgmester

Natten til lørdag blev 13 af de 22 dansk-tyske grænseovergange lukket på grund af et stigende smittetryk i Flensborg.

Lukningen er det helt rigtige at gøre, mener Tønders borgmester, Henrik Frandsen fra Tønder Listen, for situationen i Flensborg er kritisk. Til gengæld synes han, de åbne grænseovergange er skævt fordelt.

- Jeg undrer mig lidt over, at man vælger kun at holde én grænseovergang åben i Tønder Kommune, hvorimod man vælger at holde fire grænseovergange åbne i Aabenraa Kommune. Jeg kunne godt tænke mig, at man fik åbnet en eller to mere i Tønder Kommune, selvfølgelig med kontrol. Det er os, der har de laveste smittetal, hvor man har de høje smittetal ovre østpå, siger han.