Havefestival samler halv million ind til næste år

Når nu den årlige Kløften Festival i Haderslev ikke kan finde sted på sædvanlig vis, har to lokale kvinder fået den geniale ide, at weekenden alternativt skulle bruges på havefester hjemme hos sig selv i mindre grupper. Som sagt, så gjort.

Ved at sende et beløb til Kløften Festivals Støtteforening, deltager man i projektet Kløften Havefestival, der udelukkende har til formål at sikre en festival i Haderslev næste år. Interessen for en slags fiktiv armbånd har været stor. Faktisk regner arrangørerne med at have samlet i alt over en halv million kroner ind.

- Vi oprettede en gruppe på Facebook, som i løbet af nul komma nix havde over 4.000 medlemmer. Nu er vi over 8.000, og sammenholdet i denne by er fuldstændig fantastisk, siger Signe Marie Plenge, der sammen med Randi Helding står bag projektet.

Solgt 5.000 armbånd

De har solgt omkring 5.000 armbånd og regner med, at omkring 8.000 mennesker i området holder havefest. - Vi har givet os selv 100 procent i dette projekt, fordi vi har kunnet mærke, at opbakningen har været enorm. Både fra virksomheder og privatpersoner, siger Randi Helding.

Haderslev Havefestival er arrangeret af Signe Marie Plenge og Randi Helding. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Ideen er, at man holder en fest derhjemme og finder på finurlige måder at sponsorere Kløften Festival. Det spænder lige fra ølbiler, der kører rundt i byen for at holde ved forskellige havefester, til ginsmagninger og livemusik.

Kløften Festival i år er aflyst på grund af coronasmitten. Den skulle ellers have fejret 40 år, men må vente til næste år jubilæet. Nu en halv million kroner rigere end ellers.