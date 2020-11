Iværksætterfestival gennemføres med færre deltagere og mundbind

Stadigvæk et behov

Festivalen startede mandag og slutter på fredag. De forskellige events er spredt ud over lokationer i både Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder Kommuner. Og selvom flere andre arrangementer lige for tiden aflyses, så har man valgt stadigvæk at afholde iværksætterfestivalen:

- Det skal køre videre fordi, behovet er jo ikke mindre for de her iværksættere af, at der er corona i øjeblikket. Det gør det jo ikke nemmere for dem at gå ud og drive deres forretning, siger Christian Lauridsen.