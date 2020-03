Kærestepar ville opleve verden i deres sabbatår - nu er de strandet

Cathrine Sonne og Benjamin Gravesen regnede med, at de skulle ud at opleve verden i deres sabbatår. På grund af corona-pandemien er de nu strandet i Guatemala. Foto: Privatfoto

På et hostel i Guatemala City sidder Cathrine Sonne og Benjamin Gravesen sammen med to andre danskere og venter på at finde ud af, hvornår de kan komme hjem til Danmark. 22-årige Cathrine Sonne fra Outrup ved Varde og hendes 20-årige kæreste fra Ølgod rejste den 9. februar til Mellemamerika for at opleve verden i deres sabbatår.

I dag er det Cathrine Sonnes fødselsdag, men i stedet for at tilbringe dagen med eventyr og udforskning, så bliver fødselsdagsfejringen afholdt på et hostel i Guatemala, da de ikke må forlade hotellet. Og uvisheden om, hvornår de igen kan komme til Danmark, nager:

- Jeg tror, at vi spørger om en god flaske vin og måske en burger til aftensmad, ellers er der ikke ret mange andre planer, fortæller Cathrine Sonne.

Udenrigsministeriets opfordring

Rejsen startede i Costa Rica, og herefter gik turen til Guatemala. Da Udenrigsministeriet sidste fredag kom med opfordringen om, at alle danskere i udlandet skulle komme hjem til Danmark, var kæresteparret ude i en jungle uden internet. Da de kom tilbage på deres hostel kunne de lige nå at gå på nettet, som kun var åbent to timer om dagen, og her kunne de se, at deres forældre havde kimet dem ned. De fik snakket hurtigt med deres forældre, men havde ikke meget tid:

- Vi havde ikke mere internet, så vores forældre prøvede at komme i kontakt med alle tænkelige parter, som kunne hjælpe os med at komme hjem, fortæller Cathrine Sonne.

Kæresteparret skulle have rejst videre til tre andre lande, men nu vil de bare hjem til Danmark hurtigst muligt. Foto: Privatfoto

Ikke noget svar

Lørdag ender de med at tage ind til byen for at få noget internet, der virker, så de kan komme i kontakt med deres forældre. Cathrine Sonnes mor har fået fat i rejsebureauet, som bad parret sende en mail.

Mandag er der dog stadig ikke kommet noget svar fra rejsebureauet, og det har ikke været muligt at få at vide fra Udenrigsministeriet, hvordan situationen ser ud i Guatemala i forhold til coronavirussen. Derfor vælger de at tage en bustur på 10 timer til Guatemala City for at komme tættere på lufthavnen.

- Vi vælger at tage til Guatemala City, som er hovedstad. Det er en utryg by og ikke en by, som man normalt anbefaler turister at tage til, siger Cathrine Sonne.

Men parret vil bare gerne hjem til Danmark. I bussen møder de to piger fra Belgien, som fortæller dem, at lufthavnen lukker ved midnat. Derfor beslutter kæresteparret sig for at tage direkte i lufthavnen og prøve at komme med et hvilket som helst fly til Europa. Men alt er enten aflyst eller udsolgt.

Et møde med andre danskere

I lufthavnen møder Cathrine Sonne og hendes kæreste to andre unge danskere. Det føles det ikke som om, at det er populært at være europæer:

- I lufthavnen oplever vi, at folk tager afstand fra os og tager deres trøjer op foran munden. Vi oplevede endda, at folk råbte corona efter os, fortæller Cathrine Sonne.

De fire danskere finder sammen et hostel tæt på lufthavnen, så de hurtigt kan komme afsted, hvis situationen ændrer sig. Manden, der ejer hostellet, har sagt til dem, at de ikke må forlade hostellet. De må godt gå rundt på hotellet, og de har også mulighed for at være udenfor, men de må ikke forlade hostellets område.

- Det er ubehageligt at gå i uvished om, hvornår vi kan komme hjem, siger Cathrine Sonne.

Her er værelset, som Cathrine Sonne og de tre andre danskere bor på, imens de venter på at komme hjem. Foto: Privatfoto

Ventetid

Turen skulle først være sluttet den 28. april, og rejsen skulle være gået videre til Belize, Mexico og Cuba, men nu vil kærsteparret bare gerne have at vide, hvornår de kan komme hjem til Danmark igen, og det må gerne være hurtigst muligt.

- Det er forfærdeligt, for man havde så mange planer og tanker om, hvad rejsen skulle indeholde, og så er det bare endt med det stik modsatte, siger Cathrine Sonne.

Onsdag fik de fire danskere en mail fra Udenrigsministeriet om, at der er fokus på danskere i Guatemala, og at de skal være klar til at rejse med kort varsel. Nu ser det ud til, at de kan komme med en bus til Mexico lørdag morgen.

- Vi ved dog ikke, om vi kommer til at strande i Mexico, da de ikke kan garantere at flyene stadig går, når vi engang når frem til Mexico, siger Cathrine Sonne.

Men det har givet dem noget håb, og de er glade for, at de nu ved, at der er nogen, der er klar over, at de er strandet i Guatemala.