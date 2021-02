Kulturarrangører jubler over udsigt til coronapas

Også direktøren for Musikhuset ser quicktest som et godt supplement men understreger, at hvis coronapasset og en vaccine bliver en nødvendighed, så kan det også betyde, at man ikke kan komme til koncert.

- Hvis man ikke ønsker at blive vaccineret, så sætter det også nogle begrænsninger. Der er lande, hvor man skal have visse vacciner, før man må besøge dem, og det her er jo ikke så meget anderledes. Selvfølgelig er det en uheldig situation, men når verden ser ud som den gør, så kan jeg ikke se andre løsninger, siger Torben Seldrup.

Kulturinstitutionerne har ikke samme behov

Om man står to mennesker foran et maleri på et museum eller hundrede foran en scene. Det er to forskellige scenarier og kalder derfor også på to forskellige løsninger, mener museumsdirektør Henrik Harnow, der står i spidsen for syv sønderjyske museer.

- Vi er ikke en lille restaurant eller et koncertsted. Vi har masser af plads og kan regulere rummene og antallet af mennesker – derfor mener jeg ikke, at det er relevant for os. På museer er man ofte ikke så tæt sammen som til en festival, siger Henrik Harnow, der dog godt kan se idéen brugt andre steder.

Direktøren for Museum Sønderjylland fortæller, at det bedste våben for dem er brugen og bookingen af timeslots. På den måde kan gæsterne booke sig ind på en tid, og museet kan styrer, hvor mange gæster, der er på besøg og til stede.