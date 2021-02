Digitalt coronapas er på vej til danskerne

Det digitale coronapas vil skabe mobilitet i samfundet og åbne for rejser ud af Danmark. Det siger administrerende direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen.

- Ved at bruge det digitale forspring, vi har, så kan vi åbne for rejser og for deltagelse i kulturlivet i Danmark. Vi kommer til at få glæde af coronapasset i mange år frem, siger Lars Sandahl Sørensen.

Et coronapas vil få betydning for syv ud af ti virksomheder inden for oplevelsesindustrien, viser en undersøgelse fra Dansk Erhverv. Det siger direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

- Det er et lys for enden af tunnelen for rigtig mange virksomheder både inden for eksporten og inden for oplevelsesindustrien.