Lavt antal coronasmittede får sygehusene til at ændre patienthåndteringen

Den seneste opgørelse fra Region Syddanmark melder om i alt 11 indlagte patienter med covid-19 på regionens sygehuse. Og ser man udelukkende på den jyske del af regionen, er der fredag fire personer smittet med covid-19 indlagt. Ingen patienter er for nuværende indlagt i intensiv-afsnit.

De lave tal får Region Syddanmark til - på lige fod med landets øvrige regioner - at nedlægge nogle af de dedikerede covid-19-afsnit. I stedet bliver pladserne benyttet på mere normal vis.

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, der har været en af i alt fire hospitaler i Region Syddanmark, der har haft et egentligt covid-19-afsnit, har man skruet ned for beredskabet. Ifølge sygehusets kommunikationsafdeling er antallet af covid-patienter så lavt, at håndteringen af patienterne er lagt ind under sygehusets akutmodtagelse. Så et egentligt covid-19-afsnit eksisterer ikke længere i Esbjerg.

Smitteudbrud var wake up call

Hos Sygehus Lillebælt var der for nylig et udbrud af covid-19-smitte på afdelingen for urinvejskirurgi på Vejle Sygehus, hvor i alt 21 personer blev smittet. Heraf syv patienter selve afdelingen.

- Udbruddet af smitte på Vejle Sygehus var jo et wake up call for os og for resten af landet. Det viser jo, at der stadig er brug for et solidt beredskab til at håndtere smitten, siger koncerndirektør Kurt Espersen fra Region Syddanmark til TV SYD.

Så mens der er lukket ned for covid-19-afsnit i Esbjerg, er der stadig en hel etage på sygehuset i Kolding, hvor smittede patienter kan isoleres.

- Lige nu er antallet af indlagte, covid-19-smittede, patienter dog så lavt, at afsnittet på Kolding Sygehus også kan benyttes til øvrige patienter, hvor der er behov for isolering, fortæller Kurt Espersen.

Tomt covid-afsnit i Aabenraa

Hos Sygehus Sønderjylland lyder meldingen fra kommunikationsansvarlig Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen, at der stadig er en hel etage på sygehuset i Aabenraa, som udelukkende er sat af til brug for covid-19-patienter. Men den særlige afdeling ligger stadig tom hen og har endnu ikke været i brug under corona-krisen.

- Vi håndterer eventuelle covid-19-smittede i vores akutmodtagelse. Skulle antallet stige, så kan vi tage den særlige afdeling brug, siger Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen. Indtil videre er covid-19-afsnittet på Aabenraa Sygehus lukket af for anden brug.