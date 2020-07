Lukkede grænser presser pendlere - borgmester bakker op

Pendlere i grænselandet er frustrerede over, at trafikken glider alt for langsomt ved de dansk-tyske grænseovergange, skriver Danmarks Radio.

Kun fem grænseovergange er lige nu åbne, og det har skabt frustration blandt pendlerne, som appellerer til den danske regering om at åbne mere.

- Situationen er til stor gene for pendlertrafikken, erhvervstrafikken og for grænseregionen i almindelighed, sådan skriver en gruppe pendlere i åbent brev sendt til regeringen torsdag.

Ifølge DR bakker både det dansk-tyske samarbejde 'Region Sønderjylland-Slesvig' samt et politisk flertal uden om regeringen pendlerne op - det samme gør Aabenraas borgmester, Thomas Andresen (V):

- Vi har en række små grænseovergange for eksempel ved Sofiedal, hvor vi forholdsvist nemt vil kunne åbne op - specielt for de medarbejdere, der har samfundskritiske og vigtige opgaver, siger han til DR.

Læs også Politikere vil sikre, at grænsen aldrig lukker igen

Men Aabenraa borgmesteren har fået at vide af politiet, at det er udelukket at udlevere flere nøgler. De landmænd, der har brug for det for at komme til og fra deres gårde eller marker, har fået en, andre får ikke.

- Men vi må lære af det her og tænke på, hvordan vi gør en anden gang. Vi har 140 ansatte i Aabenraa Kommune, der bor i Tyskland. En anden gang må vi kunne gøre det mere fleksibelt, siger Thomas Andresen.

- Men det begynder jo at lette, når vi når august, og der ikke er så stor tilstrømning af turister, slutter borgmester Thomas Andresen.