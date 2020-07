Mulig ændring for sønderjysk Tour de France-etape: Bliver måske skubbet et år

Den syd- og sønderjyske Tour de France-fest, der er lagt op til den 4. juli 2021, risikerer at udskudt et år. Ifølge Københavns overborgmester bliver Tour de France med sikkerhed kørt i Danmark, men det er ikke sikkert, det sker på de oprindelige datoer. Københavns overborgmester ser det som mest sandsynligt, at den danske Tour-start i 2021 skubbes et år.

Fra dansk side forhandler man lige nu med ASO om at flytte den danske start, det fortæller Franks Jensen, der står i spidsen for den danske start, til TV2. ASO har ønsket at flytte løbet en uge tidligere, fordi EM og OL er udskudt til 2021.

Det har man tidligere afvist fra dansk side, men nu bekræfter Frank Jensen, at man forhandler med ASO om hvornår starten bedst muligt kan køres.

Oprindeligt var den danske start planlagt til at foregå 2.-4. juli 2021 med tre etaper, hvoraf den sidste danske etape skulle køres fra Vejle gennem Kolding, Haderslev, Aabenraa og med målby i Sønderborg.

”Vi kan godt flytte”

I går kom det frem, at den franske arrangør arbejdede på en plan b, hvor løbets start i 2021 kunne blive kørt i den franske region Bretagne, hvis ikke der kunne findes en løsning på den danske start.

- Vi har godt kendt til problemet et stykke tid. Corona har skubbet til mange ting, men det, jeg hæfter mig ved, er, at alle prøver at løse problemet. Det er ikke tale om, at Tour de France ikke kommer til Danmark eller Vejle, men at det kommer på det bedst mulige tidspunkt, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune for Venstre.

Han ærgrer sig over coronavirus’ påvirkning, men han forsikrer samtidig, at Vejle er klar til flytte sin start af tredje etape af Tour de France 2021.

- Vejle går konstruktivt ind i det. Vi har håndteret mange ting i forbindelse med corona, og nu håndterer vi også det her, siger han.

Samme melding kom i går fra Erik Lauritzen, der er socialdemokratisk borgmester i Sønderborg, hvor der er mål på tredje etape.

- Hvis vi skal flytte det, så gør vi det. Der er store udfordringer forbundet med det, det vil koste rigtigt mange penge og give en masse bøvl, sagde han i går til TV SYD.