Nu bliver de hurtige corona-test mobile

Fremover vil en stor del af den hurtige testkapacitet blive et mobilt tilbud, der fordeles i samarbejde med kommunerne.



I Region Syddanmark bliver det firmaet Carelink, der fra mandag står for at tilbyde hurtigtest i Region Syddanmark, mens det er SOS Danmark, der tager sig af hurtigtest i Region Midtjylland.

Opgaven med at udføre hurtigtest har været i et nationalt udbud, hvor den hidtidige operatør Falck trak det korteste strå.

Hensigten med brugen af mobile hurtigtest er at anvende testen til screening på arbejdspladser i pleje- og sundhedssektoren, hvor der er personer i øget risiko for at blive alvorligt syge, herunder plejecentre indtil der opnås virkning af vacciner.



Fem faste centre

Foruden de mange hurtigtestbiler, så åbner der også nye faste hurtigtestcentre fem steder i TV SYDs område i henholdsvis Horsens, Billund Lufthavn, Kolding, Rødekro og Esbjerg.

- Indtil nu har vi haft mange flere test tilgængelige end borgere, der ville testes. Når vi nu gør så stor en del mobile, så er det også med et håb om, at vi i højere grad kan få brugt den kapacitet, vi har. Med den mobile kapacitet vil der være lyntest tilgængelige i samtlige kommuner, og bilerne kan både bruges til at køre helt ud til for eksempel plejehjem og sociale institutioner, siger Stephanie Lose, (V), der er formand for både Danske Regioner og Region Syddanmark.

Fortsat test ved grænsen

Hurtigtesttilbud lige syd for grænsen for pendlere forsætter uændret, hvor Falck fortsat står for at udbyde hurtigtest Ved Scandinavian Park.

Hurtigtestbilerne kommer til at være i alle kommuner løbende. Antallet af tilgængelige test i hver kommune bestemmes på nuværende tidspunkt af indbyggertallet i kommunen.



Testbiler kan rykke ud hurtigt

Med de mobile testenheder er der desuden mulighed for, at regionerne i perioder kan rykke en større del af testkapaciteten til de områder, hvor der kan være særligt behov for det - eksempelvis på grund af smitteudbrud.

Regionerne har bedt kommunerne om at lave forslag til køreruter for de mobile enheder inden for de nationale prioriteringsrammer. Det vil bero på kommunale vurderinger af, hvordan hurtigtestene bedst benyttes.

Målgruppen for hurtigtests er personer uden symptomer på covid-19 og personer, der ikke er ”nære kontakter”, men som generelt er udsat for smitterisiko.