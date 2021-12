Nu kan du også blive vaccineret mod corona på apoteket

Aftalen med apotekerne er en del af den store vaccinationsindsats, som regionerne har øget markant over de seneste uger.



- Der er virkelig fart på vaccinationsindsatsen i hele regionen, og nu udvider vi med endnu flere muligheder for at blive vaccineret. Aftalen med apotekerne skal gøre det både hurtigere og nemmere at blive vaccineret tæt på, hvor man bor, og den skal være med til at sikre, at vi kan løfte den store vaccinationsopgave, vi står over for, siger Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark, i en pressemeddelelse.

Apoteker: - Vi er klar

I Hedensted er apoteker Stefán Pétursson klar til at lade sine ansatte vaccinere mod cocid-19 fra næste uge.

- Vi skal lige have aftalen med Region Midtjylland helt på plads. Vi har erfaringen med at vaccinere mod influenza og kan hurtigt stille om til corona, siger Stefán Pétursson.

Det er den erhvervsdrivende forening Apovac, som har ca. 340 danske apoteker og filialer som medlemmer, der for apotekerne indgår aftaler med regionerne om at vaccinere.

Her kan du se alle vaccinesteder i Danmark - der kommer hele tiden nye til: