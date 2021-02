Onsdagens smittetal: Smitten stiger i de fleste kommuner

Onsdag er smitten gået op i forhold til døgnet før i syv af de fjorten kommuner, som TV SYD dækker. Kun i Fredericia er den faldet, mens den er uændret i seks kommuner.

Det viser dagens smittetal fra Statens Serum Institut. Tallene er det såkaldte incidenstal, som er antal smittede per 100.000 borgere i de seneste syv døgn.

Kolding er fortsat isoleret i toppen med et incidenstal på 325, Aabenraa er næsthøjest med 143, og Fredericia er på top tre med 127.

I bunden



I bunden ligger Esbjerg Kommune, som med et incidenstal på 22 igen er over myndighedernes bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000. Siden 15. februar har Esbjerg ellers ligget under grænsen.

Næstlaveste kommune er Vejen med 31, og tredjelaveste er Sønderborg med 34, hvilket er det højeste tal siden 11. februar.

Igen på listen



For anden dag i træk er Fanø Kommune tilbage på smittelisten. Der er konstateret to smittede fannikkere, hvilket giver et incidenstal på 57. Fanø har ellers været smittefri siden den 16. februar.

Tryk på kortet her for at se dagens aktuelle smittetal i din kommune.