Palle udnyttede de sidste dyrebare timer inden lukning

Saksen klipper det lyse hår hos en af dagens kunder. Siden klokken seks onsdag morgen har frisørsalonen Park Styling i Kolding holdt døren åben, inden de klokken 10 onsdag formiddag lukkede døren igen.

- Der er krisestemning. Folk er jo nervøse og bange, og virussen kommer til at koste nogle butikker livet, så vi prøver at hænge neglene i bordkanten, siger Palle Freese, frisør og medejer af Park Styling i Kolding.

Lukningen af salonen kommer i kølvandet på statsministerens pressemøde tirsdag aften. De nye restriktioner har betydet, at der har været travlhed ved telefonen for at få ombooket de mange kunder, der har en tid fra i dag onsdag og indtil den 30. marts.

Læs også Regionen fremskynder betalinger for at hjælpe virksomheder

Holder afsted fra kunderne

I salonen har Palle Freese og de ansatte taget deres forholdsregler. Hver anden frisørstol står tom, og medejeren garanterer, at alle kunder hos Park er blevet klippet forsvarligt.

- Vi synes, vi har prøvet at passe på og har holdt stor afstand til vores kunder. Vi spritter alt af, og det har vi gjort de sidste to uger, siger han.

Selvom Palle Freese godt forstår myndighedernes nye tiltag mod corona-virussen, så kan han tydeligt mærke den økonomiske situation, som han nu kommer til at se frem til.

- Vi tager en dag ad gangen, så vi ikke går i panik. Og så må vi se på vores økonomi med banken, siger medejeren til TV SYD.

Mere end bare hår

Ingen ved på nuværende tidspunkt om den 30. marts bliver den sidste dag med lukket dør hos Park Styling, og for Palle Fresse og frisørsalonen bliver det en hård tid.

- Vi bliver presset hårdt i knæ. Alle de små forretninger får det hårdt, så vi er jo ikke alene, siger han og konstaterer, at for ham er hår ikke bare hår.

- Når det kommer til stykket, vil nogen sige, at det jo bare er hår, men det er jo meget andet end hår for os, der skal leve af det.