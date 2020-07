Politiet har haft travl nat med at lægge dæmper på musik og fest

Godt vejr og nedlukningen af nattelivet på barer og restauranter kan i høj grad mærkes hos begge lokale politikredse.

- Siden foråret har vi haft et kraftigt stigende antal anmeldelser om høj musik og larm fra fester i private hjem og på grønne områder ved eksempelvis strand og parker. I denne weekend havde vi natten til lørdag rigtig mange - og igen i nat adskillige klager fra naboer, siger vagtchef Jørn Byskov, Sydøstjyllands Politi.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi var der klokken 05.30 søndag morgen registreret 20 anmeldelser om generende musik og støj fra private fester. Anmeldelserne fordeler sig over hele politikredsen - og kommer fra både land og by.

Læs også Politiet har travlt: Feriefolket og studenterne har skruet op for musikken

- Det er ikke bare unge mennesker, der får skruet for højt op for musikken, når humøret stiger. Vi kommer ud til fester hos folk i alle kredse og aldersklasser, siger vagtchef Karsten Høy hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Begge vagtchefer giver udtryk for, at de fleste festende er lydhøre overfor politiets henstillinger om at dæmpe musikken og støjen.

- Det sker enkelte gange, at vi må ud til samme fest to gange, hvor vi så tager musikanlægget med for at sætte en effektiv stopper for larmen, fortæller vagtchef Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi.

I de tilfælde kan ejeren hente anlægget hos politiet næste dag.