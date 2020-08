Politiet holder denne weekend nøje øje med åbningstider i nattelivet

Når man går i byen fredag og lørdag aften, må man gerne blive lidt længere end i forrige weekend.

Siden natten til torsdag har det været muligt for barer og værtshuse at holde åbent til klokken 02, på betingelse af at de ikke lukker nye gæster ind efter klokken 23.

Fredag er første weekendaften med de nye regler. Bortset fra i Aarhus og Silkeborg, der skal de fortsat lukke til midnat på grund af corona-smittetrykket i kommunerne.

Store bøder i vente

Landet rundt vil politiet være til stede i nattelivet for at tjekke, om de nye regler overholdes. Det oplyser blandt andet Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Det kan blive dyrt lige at få en sidste at gå hjem på efter en tur i byen. I hvert fald for værtshuset, hvis det holder åbent til klokken 02.00 og lukker nogen ind efter klokken 23.00. Bøden er på minimum 10.000 kroner, skriver de på Twitter.

Og det bliver ikke ved de løftede pegefingre:

- Vi har patruljer i nattelivet, og vi´vil blandt andet føre tilsyn med serveringsstederne.

Ingen nye gæster efter klokken 23

De nye regler betyder, at restaurationerne ikke må lukke nye gæster ind efter klokken 23, hvis de vil holde åbent til klokken 02. Men stederne kan også vælge at lukke gæster ind efter 23. I så fald skal de lukke senest til midnat.

Rigspolitiet advarer om, at det kan udløse bøder på op til 40.000 kroner til ejeren af en restauration, hvis politiet konstaterer, at der holdes åbent efter midnat, selv om der er lukket nye gæster ind efter klokken 23.

Diskoteker og natklubber skal stadig holde lukket.