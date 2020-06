Pres på grænsen fra midnat - otte kilometer kø mandag morgen

Mandag morgen melder Syd- og Sønderjyllands Politi om syv til otte kilometer glidende kø ved Frøslev grænseovergang på motorvejen og kilometerlang kø i Kruså.

Politiet opfordrer derfor på Twitter trafikanter på vej ind i Danmark til at benytte de to overgange i Padborg og Pebersmark, som åbner klokken 07.

De førte timer efter midnat var der også pres på grænseovergangene ved Kruså og på motorvejen i Frøslev, mens trafikken var begrænset ved overgangen i Sæd længst mod vest.

De fem åbne overgange i dagtimerne,er her markeret med grønt.

Politiet opfordrer til, at de rejsende har pas og dokumentation klar, når man passerer grænsen. Det vil mindske risikoen for kø.

Kun stikprøver ved stort pres

I forbindelse med åbningen kan kontrollen af, om de indrejsende ved grænserne opfylder betingelserne for indrejse til Danmark, ændres til at foregå stikprøvevis, hvis politiet skønner, at den trafikale belastning bliver for massiv.

- Vores fokus er lige nu på at få trafikken afviklet på en måde, så det giver så få gener for de rejsende ind i Danmark som muligt. Det gælder både godstransport, danskere på vej hjem, beboere i grænselandet og turister. Derfor har vi nu åbnet i alt fem grænseovergange fra mandag morgen, men trafikanterne må fortsat indstille sig på, at der kan opstå kødannelser, siger politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdeling Vest ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Fanø Færgen har hele natten sejlet tyske gæster til øen. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Kø i Esbjerg til Fanø Færgen

Senere i nat nåede tyske turister i stort tal frem til Vestkysten, hvor Fanø Færgen hele natten har sejlet de tyske gæster til øen. Fra klokken 02 har været seks fyldte afgange med tyske turister.

Mandag morgen er der omkring to kilometer kø i Esbjerg med ventende biler til Fanø Færgen.

De første tyske turister nåede frem til sommerhusudlejernes kontorer i Blåvand klokken 01.55, fortæller TV SYDs udsendte reporter.

De første tyske turister nåede frem til sommerhusudlejernes kontorer i Blåvand klokken 01.55. Foto: Finn Grahndin, TV SYD