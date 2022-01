Regeringen klar til at droppe næsten alle restriktioner

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver i et brev til Folketingets Epidemiudvalg, at covid-19 fra februar ikke længere bør betegnes som en samfundskritisk sygdom, og at restriktioner derfor også bør fjernes fra det tidspunkt. Udvalget skal give svar senest fredag morgen (Arkivfoto)

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix