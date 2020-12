Region Midtjylland aflyser 400 operationer grundet coronapres

Alle kommuner i Midtjylland er underlagt skærpede coronarestriktioner. Det betyder blandt andet, at alle restauranter skal være lukket.

Danske Regioner har mandag opfordret hospitaler og regioner til lokalt at aflyse behandlinger og operationer, hvis der er behov som følge af presset fra coronapatienter.

Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, understreger dog, at det vil være uhensigtsmæssigt med generelle aflysninger på nationalt plan, da ikke alle regioner og hospitaler er lige presset af corona.

Meldingen fra regionerne kom, efter at læger og sygeplejersker i et fælles opråb i Politiken opfordrede til at udskyde alle ikke-akutte kontroller og operationer.

Mandag er der 429 indlagt med covid-19 på hospitalerne i Danmark. Heraf ligger 61 på intensiv.

Da det toppede i foråret, var omkring 540 smittede indlagt. Af dem lå omkring 140 på landets intensivafdelinger.

Ifølge Sundhedsstyrelsen tyder det på, at de indlagte med coronavirus for tiden ikke ser ud til at være lige så alvorligt syge som i foråret.

Der er nemlig færre indlagte på landets intensivafdelinger end i foråret, lyder forklaringen.