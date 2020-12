Sådan kan du alligevel blive testet før jul - Falck åbner fem nye hurtig-teststeder

Køerne til testcentrene har de seneste dage være meget lange, og lige nu er det i Region Syddanmark ikke muligt at få en tid inden jul - med mindre, man er nær kontakt til en smittet.



Men nu bliver det muligt at blive coronatestet flere steder med gratis hurtigtest på en række testcentre, som Falck åbner i løbet af denne uge over hele Danmark.

Fem af de 25 nye Falck-testcentre ligger i TV SYDs sendeområde. Sammen med de allerede eksisterende teststeder i Kolding og Aabenraa, samt fire nye testbiler, som Falck også sender på vejene i Region Syddanmark i denne uge, øges mulighederne for ikke at skulle vente i kø for at blive testet for covid-19 inden jul.



- Ambitionen er, at centrene skal ligge placeret sådan, at det maksimalt tager en time at køre til et af centrene, siger Michael Kjær Sørensen, der er direktør i Falck.