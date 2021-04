Skole og daginstitutioner skal fortsat holde lukket efter påske

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har truffet beslutningen om forlængelse af den midlertidige lukning af Kvaglundskolen Signatur.



- Vi håber på, at det lykkes at slå smitten ned i Kvaglund i løbet af den kommende uge. Vi tester på livet løs her i weekenden. Op til påske mødte 500 op til test på en enkelt dag, så viljen er der, siger Arne Nikolajsen, der er direktør for Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune.

De berørte skoler og institutioner er Kvaglundskolen Signatur, Børnehuset Kvaglund og Valmuen. Forældrene bliver orienteret via Aula.

Den private daginstitution Troldehulen Kvaglund holder også fortsat lukket.

Incidensen for Kvaglund Sogn er oppe omkring 400 smittede pr. 100.000 borgere, oplyser Arne Nikolajsen.

I Horsens Kommune har Brædstrup Skole op til påske også været lukket på grund høje smittetal.