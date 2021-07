Smittetal: Professor forventer flere smittede næste uge

Bekymret professor

Billeder af festglade fodboldfans, der står tæt sammen og fejrer, at Danmark nu er videre til en EM-semifinale, går lige nu landet rundt. Men billederne bekymrer også professor og overlæge Henrik Nielsen, infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Det skriver Ritzau.

- Det er ikke altid, der bliver holdt afstand. Så jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi ser flere smittede de næste uger. Og der tænker jeg både på studenter- og fodboldfester, siger Henrik Nielsen og fortsætter:

- Det er aldersgrupper, der kun i mindre grad er vaccineret, og som er modtagelige. Kommer der en superspreder ind i de forsamlinger, kan det hurtigt vokse.

Han mener dog også, at vi er tæt på at have kontrol over epidemien. Det viser tallene. Positivprocenten - andelen af smittede blandt de testede, er lige nu 0,38, og det er på niveau med de seneste dage.

- Vi er ved at have en høj flokimmunitet, og inden for den næste måned eller to får vi vaccineret resten af de voksne danskere. Så vi er tæt på at være i mål. Men vi er der ikke helt endnu, siger han.

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan det går med smitten i din kommune.