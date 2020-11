Smitteudbrud på minkpelserier: Sydvestjysk Pelscenter i Varde er ramt

Der er den seneste uge fundet over 200 smittetilfælde blandt ansatte på seks minkpelserier i Danmark.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

- Smitteopsporingen arbejder på højtryk for at bryde smittekæderne, skriver styrelsen.

Hos Statens Serum Institut har faglig direktør Kåre Mølbak tidligere sagt, at det i forhold til risikoen for at blive smittet med coronavirus er farligere at arbejde i minkbranchen end i sundhedsvæsenet.

Til TV 2 siger Svend Pedersen, der er formand for Sydvestjysk Pelscenter i Varde, at 80 af hans medarbejdere er testet positive med corona. Han er dog skeptisk overfor testresultaterne, og derfor er flere medarbejdere blevet omtestet. Sydvestjysk Pelscenter har i alt 180 medarbejdere.

Sæsonarbejdere ramt af smitte

Borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl (V), oplyser til TV SYD, at de smittede medarbejdere fra Sydvestjysk Pelscenter er lettiske sæsonarbejdere, som alle er indkvarteret på et feriecenter i området.

- De er kommet hertil for at løse en opgave og er testet, før de kom herop. De bor i et feriecenter, hvor de har gode boligforhold. Nu drejer det sig om at få stoppet smittespredningen, så den ikke vandrer videre derfra, siger Erik Buhl.