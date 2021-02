Tirsdagens smittetal: Smitten stiger mest i Trekantområdet

Der har i de 14 syd- og sønderjyske kommuner været en stigning i nye smittede siden mandag på i alt 61 personer målt over de seneste syv døgn. 47 af dem er registreret i de tre store byer i Trekantområdet, Kolding, Vejle og Fredericia.

Det var forventeligt, at smittetallet i Kolding i disse dage ville stige som følge af den massive coronaindsats, hvor 10.000 borgere testes dagligt.

Kolding er især ramt af den britiske coranavariant B117, og der er flest smittede i aldersgruppen 0-ni år, hvor 83 børn er smittet mod 77 mandag.

Kolding stadig i top

Kolding topper stadig listen over de mest smittede kommuner i Danmark med et incidenstal på 325. Ishøj ligger nummer to med en incidens på 179, og derefter følger Aabenraa (142) og Fredericia (129).

Der er det seneste døgn registreret 529 nye coronatilfælde. Antal indlagte falder med 7 til 247, oplyser Statens Serum Institut.