De fire hvide mænd har fået plaster på

Turistattraktion som blikfang

Det blå plaster skal bruges til at samle penge ind, så flere kan få vacciner. Turistattraktionen Mennesket ved Havet er en opsigtsvækkende del af kampagnen.

Det er også muligt for danskere at købe et plaster, som kan bruges efter et vaccinestik. På den måde er man med til at støtte leverancen af vacciner.

”Nok er vi et lille land, men vi kan gøre en stor forskel ved at forkorte ventetiden for dem, der stadig venter på deres stik, i verdens fattigste lande. At bruge 'De fire hvide mænd' som monumentet hedder i folkemunde her i Esbjerg, til det her gode formål, kan vi derfor kun bakke op om. Det handler om at bidrage og bruge de aktiver, man har som kommune, og Menneske ved Havet er jo et af Esbjergs helt centrale vartegn, så det giver rigtig god mening, og det er noget, jeg er rigtig stolt af”, udtaler Jesper Frost Rasmussen.