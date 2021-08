Efter uhørt kaotiske uger i fodboldklubben Esbjerg er fansene enige: Nu skal den nye træner have arbejdsro

Efter bare seks uger i spidsen valgte Peter Hyballa i onsdags at stoppe som cheftræner i Esbjerg fB.

Tyskerens beslutning skete efter et for danske forhold sjældent set tumultarisk forløb med beretninger fra spillere om fyringstrusler, håndende, ydmygende og sexistiske bemærkninger fra Hyballa. En degradering af fire spillerprofiler, spillerflugt, inddragelse af Spillerforeningen og Arbejdstilsynet og et åbent protestbrev fra truppen.

I forlængelse af Hyballas afsked præsenterede klubben så hans afløser: tyske Roland Vrabec. Ind er også kommet en ny direktør i Jens Hammer Sørensen, mens den tidligere stjernespiller Rafael van der Vaart skal være assistenttræner.

Fredag aften fik Esbjerg under Vrabecs ledelse 0-0 hjemme mod superliganedrykkeren AC Horsens. Et resultat, der må siges at være godkendt med tanke på blamagen på 0-5 mod Lyngby i seneste spillerunde.

Det uafgjorte resultat betyder omvendt, at Esbjerg fortsat er uden sejr i 1. division.

Et større og vigtigere fokuspunkt er, om der med trænerudskiftningen igen kan snakkes fodbold - og kun fodbold - i den traditionsrige klub, der om tre år kan fejre 100 års jubilæum? Eller om uroen fortsat vil ulme?



Erhvervsmand vil holde øje med amerikanerne

Journalist Jan Lindhardt fra Ugeavisen Esbjerg, der har fulgt udviklingen tæt, mener, at ansættelsen af Roland Vrabec markerer en ny start.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at hele det pres, der har været på klubben, har påvirket spillere og fans. Uanset hvad man så mener om Peter Hyballa, er det her en ny start for spillerne, siger han.

Han tror, at klubben kan rette op på de skader, der er sket.

- Det er en klub, som om tre år kan fejre 100 års jubilæum. Det her bliver et kapitel i bogen, men det er noget, klubben kommer videre fra.