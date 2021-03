Erhvervsorganisation vil have sænket afstandskravene til store butikker

Møbelkæden Ilva genåbnede sine 42 butikker mandag, og her har man også glædet sig over igen at kunne få kunder ind i butikkerne. Men genåbningen har skabt udfordringer for syv af kædens butikker - blandt andet for den i Esbjerg - som er over 5.000 kvadratmeter stor. Her skal medarbejderne sørge for, at hver kunde har mindst 250 kvadratmeter at boltre sig på. Samtidig skal kunderne bestille tid til besøg hos møbelkæden.

Og netop afstandskravene er en tand for restriktive mener Ilva's administrerende direktør, Rami Jensen.

- De butikker med bedst plads, det er dem, man er mest restriktive over for. Det er svært at forstå. Der er ikke hold i tallene, og man har ikke forholdt sig til virkeligheden. Vi har masser af plads i butikkerne, og det har aldrig været et problem, at folk stimler sammen, siger Rami Jensen til TV 2.