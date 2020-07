Esbjerg fB ansætter ny cheftræner: - Jeg kommer til en rigtig fodboldby

Når de blå-hvide fra Esbjerg igen sætter knopperne i grønsværen, så bliver det med islandske Olafur Kristjansson som cheftræner for fodboldklubben.

Esbjerg fB har nemlig indgået aftale med Olafur Kristjansson, der har første træningsdag med truppen tirsdag 4. august.

Det skriver EfB i en pressemeddelelse.

52-årige Olafur Kristjansson har siden 2018 har stået i spidsen for klubben FH i hjemlandet, og ifølge EfB's sportschef, så har Kristjansson et indgående kendskab til dansk fodbold fra blandt andet sin tid som aktiv i AGF og cheftræner-stillinger i FC Nordsjælland og Randers FC.

– Olafur Kristjansson er en dygtig cheftræner, der har tydelige visioner med fodboldspillet og ved, hvad han vil, hvilket er vigtigt, når man står i spidsen for EfB, siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen i pressemeddelelsen og fortsætter:

– I EfB har vi en tydelig strategi om at bringe og udvikle mange af vores egne, unge spillere fra EfB Akademi, og den disciplin har Olafur haft erfaringer med i sine tidligere klubber. Samtidig er han klar over, hvad der rører sig i dansk fodbold via sine år som både fodboldspiller og cheftræner, så vi ser frem til et godt samarbejde.

Hovedpersonen glæder sig til at flytte til Esbjerg og starte i EfB, hvori han ser et stort potentiale.

– Først og fremmest ser jeg meget frem til at komme i gang og blive en del af klubben og staben omkring holdet. Jeg kommer til en rigtig fodboldby, og der venter os en stor opgave i den kommende sæson, som vi i fællesskab skal løse, og det bliver en spændende rejse at være med på.

For to uger siden spillede Esbjerg fB sig med et nederlag til Hobro sig ud af Superligaen. Og Olafur Kristjansson har med ansættelsen et klart mål om, at Esbjerg skal tilbage i den bedste danske fodboldrække.

– Jeg er glad for, at EfB har vist mig tillid og tro på, at jeg kan være med til at rykke i den rigtige retning og indfri potentialet, og forhåbentligt er vi tilbage i Superligaen om et års tid. Det kommer dog ikke af sig selv, og alle skal bidrage hver dag, så vi kan lykkes med vores mission, siger Olafur Kristjansson.