Grundlægger af Blue Water stopper som formand

- Jeg er både stolt og ydmyg over at træde ind som formand for fonden. Det er en meget stor tillidserklæring, og jeg føler et stort ansvar for at sikre de værdier min far har bygget Blue Water op omkring, siger Anne Skov i en pressemeddelelse.

Også Kurt Skov ser frem til generationsskiftet. Han glæder sig over, at familien Skov også fremover er direkte involveret og engageret i virksomheden, der havde en omsætning på 6,7 milliarder kroner i 2021.