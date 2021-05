Jubel over ny uddannelse: Hjerneflugt fra Vestjylland skal bremses

Business Esbjerg: Sejr for byen

Business Esbjerg roser regeringens udspil og kalder forslaget om en jurauddannelse i det vestjyske for stor sejr.

- Det er især en fantastisk nyhed, at der specifikt bliver foreslået en jurauddannelse i byen, som vi jo igennem flere år har arbejdet målrettet på at tiltrække. Vores undersøgelser har gentagne gange vist, at der er stort efterspørgsel på nyuddannede jurister i det syd- og sydvestjyske, hvor både advokatselskaber, private virksomheder samt politi, domstole og statslige styrelser efterspørger flere nyuddannede og juridiske kompetencer. Så det er en stor sejr for vores område, at det nu ser ud til at lykkes, lyder reaktionen fra Business Esbjergs direktør, Susanne Nordenbæk, i en pressemeddelelse.

Skattestyrelsen jubler

Business Esbjerg har regnet ud, at Esbjerg Kommune efter al sandsynlighed vil runde 1.000 statslige arbejdspladser i løbet af 2021. Både Færdselsstyrelsen, Energistyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Toldstyrelsen og Skattestyrelsen har haft en stor medarbejderfremgang.

Karin Bergen, personskattedirektør i Skattestyrelsen i Ribe, mener at kunne beskæftige mere end 20 nyuddannede jurister hvert år, hvorfor hun også hilser en vestjysk jurauddannelse velkommen.

- Der er ingen tvivl om, at hvis vi kan uddanne jurister her i området, vil det gøre det lettere at rekruttere. Med et nyt skattecenter med op til 150 medarbejdere, der ser dagens lys i løbet af 2021, får vi jo brug for endnu flere med juridiske kompetencer i fremtiden her i området, siger hun i en pressemeddelelse fra Business Esbjerg.