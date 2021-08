Kørelærere er frustrerede over ikke at kunne komme prøve-pukkel til livs

- Vi har valgt at gøre vores nye hold mindre. Vi plejer at have 12 elever på hvert hold, og nu lukker vi dem ved otte deltagere. Og det er simpelthen, fordi vi ikke kan få dem igennem. Vi vil jo bare komme til at lave puklen større, hvis vi fortsætter i samme spor, siger Karin Bork, der er medindehaver af Vejen Køreskole.

Hos køreskolen Bk Vejle har man valgt at udskyde opstarten af nye hold i håb om, at puklen til den tid er blevet mindre.

- Jeg har trukket opstarten af vores nye hold tre uger. Egentlig skulle de være startet 1. september, men vi har været nødt til at skrive til dem, at de først kan starte 20. september, siger indehaver Malene Christensen.

I Esbjerg er Thomas Helligsø Jensen begyndt at overveje alternativer til afvikling af forløb for at sprede puklen ud.

- Lige nu kører vi med to teoritimer om ugen, men vi har da snakket om at gå over til én gang teori om ugen, fordi vi ikke ved, hvad fremtiden bringer, siger han.

Peger på flere pukkel-årsager

De kaotiske tilstande med lange ventetider til prøver har stået på i flere måneder. Dog skyldes det ikke udelukkende coronapandemien og nedlukninger.