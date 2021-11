Landsret skærper straf til digital sexkrænker

Vestre Landsret har torsdag besluttet, at en 35-årig mand fra Bramming idømmes otte års fængsel for digitalt at have sexkrænket flere end hundrede af drenge landet over.



Det oplyser Vestre Landsret i en pressemeddelelse.

Dermed skærpes dommen fra Retten i Esbjerg, som lød på seks år.

Manden er fundet skyldig i yderligere fem tilfælde af blufærdighedskrænkelse og 13 tilfælde af forsøg på at mødes med drengene for at opnå seksuelt forhold med børn.

Manden er dømt for at have krænket og afpresset 115 drenge via sociale medier.