Med et trylleslag er fantasyfestival blevet landets største

Hvis du er til magi, rollespil og heksekunster, så er det måske en god idé at slå et smut omkring Hovedbiblioteket i Esbjerg. I denne weekend afholdes den årlige Fantasy Festival i bibliotekets lokaler, der for en stund er omdannet til et fantasislot.

En af dem der besøgte festivalen i dag er Hercules Johansen, og for hende er fantasy-genren et pusterum fra den 'rigtige' verden.

- Jeg synes, det er super interessant og prøve at spille noget andet - især rollespil hvor man lærer rigtigt meget om sig selv, og så er det bare super sjovt at være andet end en 'hverdagsperson', siger Hercules Johansen, der til daglig går på efterskolen Epos i Augustenborg. Her har man specialiseret sig i at udleve fantasygenren i skoleformat.

I weekendens anledning er den unge fantasy-fan klædet ud som en alf, for det skal man naturligvis være, når ens passion ligger i en fantasiverden.

- Det er et rollespilskostume for et rollespil jeg spillede på min skole, så derfor har jeg de fleste ting. Og jeg har det på, fordi jeg synes, det ser sejt ud, siger Hercules Johansen med et stort smil.