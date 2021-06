Med metaldetektor fandt museumsmand en sjælden arabisk guldmønt

Teksten er religiøs på den ene side og nævner en række navne på den anden. Der står ikke, hvem der har præget mønten, eller hvor det er sket. Men eksperterne regner den for at være præget på et tidspunkt mellem 1184 og 1199 under kaliffen Abu Yusuf Ya’qub, der var den øverste leder af et område, der omfattede dele af Nordafrika (især Tunesien og Marokko) samt den sydlige del af Spanien.

Pilgrimmens souvenir

Det er næppe en, der har kunnet læse kufisk, som har lavet mønten om til en broche, fortæller Claus Feveile

- Smykket tager slet ikke hensyn til skriftens retning. Mønten er faktisk drejet, så teksten næsten står på hovedet, og kvadratet bliver til en rombe, der står på den ene spids. Heroppe nordpå ændrer teksten altså funktion fra noget meningsgivende til smuk ornamentik.

Claus Feveile forestiller sig, at mønten er taget med til Danmark som souvenir af en pilgrim, der har besøgt apostlen Jakobs grav i Santiago de Compostela i det nordvestlige Spanien.