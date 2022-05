Musvåge hakker kvinde i hovedet – sådan undgår du at blive angrebet

Hvis du vil ud at gå en tur i naturen den kommende måneds tid, så er det måske en god ide at holde et ekstra vågent øje med rovfuglene.

Det er nemlig tiden, hvor rovfuglene kan finde på at angribe. Det er blandt andet sket i Esbjerg. Her er to brugere af skoven ved Krebsestien i Esbjerg blevet angrebet af en musvåge. Det skriver JydskeVestkysten.

- Den ene har fået en bule i hovedet, og den anden er blevet hakket i hovedet, siger Karin Gustausen fra Dansk Ornitologisk Forening Sydvestjylland til avisen. Hun understreger, at ingen af de angrebne personer er kommet alvorligt til skade.

Yngletid gør dem aggressive

Hun forklarer til avisen, at musvågerne lige nu yngler og derfor kan være ekstra aggressive, hvis man for eksempel kommer for tæt på deres reder.

Ifølge biolog hos DOF, Knud Flensted, er der ikke er noget nyt i, at nogle rovfugle, som eksempelvis musvågen, kan finde på at angribe.

Det sker et par gange hvert år i ynglesæsonen fra slutningen af maj til slutningen af juni. Det skriver JydskeVestkysten.