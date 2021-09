Nu åbner nærpolitistation i hårdt prøvet Esbjerg-bydel

Åbningen af nærpolitistationen i Esbjerg tiltrak også besøg fra øverste sted, da justitsminister Nick Hækkerup (S) var med til at klippe snoren. For ham er det helt afgørende, at borgerne har kort afstand til politiet uanset hvor i landet man er.

- Med nærpolitistationen sikrer vi, at politiet er tæt på borgerne. Det er et problem, at der er boligområder i Danmark, hvor borgerne er mindre trygge end andre steder. Så sent som i sidste uger var der slagsmål og knivstikkeri i her i nabolaget. Det skal tilstedeværelse af mere politi være med til at stoppe, sagde justitsminister Nick Hækkerup ved indvielsen.