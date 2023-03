Populært spillested konkurs

Spillestedet Tobakken har sunget sidste vers og lukker per dags dato.

Mandag valgte Tobakkens bestyrelse at indgå konkursbegæring, efter økonomiudvalget i Esbjerg Kommune afviste at bevilge de 5,8 millioner kroner, som spillestedet havde anmodet om for at undgå konkurs.

- Det er ærgerligt, for vi er rigtig mange, der holder af Tobakken og har følelser for det her spillested. Det er også træls for de mange esbjergensere, som kommer på spillestedet, siger bestyrelsesformand for Tobakken, Peter Amstrup.

Tobakken har haft en negativ egenkapital siden 2016 og har haft røde tal på bundlinjen i fem ud af de seneste seks år.