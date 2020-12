Sikkerhedsstyrelsen hjælper og tjekker op på butikkerne

Der skal være styr på håndsprit, skilte og mundbind. Sikkerhedsstyrelsen var i dag på besøg i tøjbutikken Kongehuset i Esbjerg for at tjekke op på netop det.

- Lige når de kommer ind, kan det godt virke lidt voldsomt og skræmmende. Men de er simpelthen så søde og er her jo for at hjælpe os, siger Camilla Aarup, medindehaver af Kongehuset.

Butikkerne får mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer med Sikkerhedsstyrelsen, som gavner hele branchen.

- Det er en læringsproces, så hvis vi får gode idéer fra butikkerne, tager vi dem med videre, siger Lesley-Ann K. Honoré, koordinator på covid-19-indsatsen for Sikkerhedsstyrelsen.

Retningslinjerne skal overholdes

Når Sikkerhedsstyrelsen kommer på besøg, er det både for at skabe en god dialog, men der skal også være styr på retningslinjerne.

- Det, vi tjekker, er for eksempel, om de har de korrekte skilte ved indgangen, og om der er adgang til håndsprit eller håndvask. Men også om deres indretning er hensigtsmæssig i forhold til at kunne holde afstand, siger Lesley-Ann K. Honoré.

Hos Kongehuset var alt, som det skulle være. Sikkerhedsstyrelsen spurgte derudover ind til dørhåndaget til butikken, men her kunne Camilla Aarup fortælle, at det bliver vasket én gang i timen.