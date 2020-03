Låst toiletdør: Vis os din bon og få en nøgle

Vejarbejde ved omfartsvejen i Ribe har betydet, at rastepladsen og dermed også det offentlige toilet på Plantagevej er lukket indtil 2023. Det har skabt et pres på den anden side af vejen, hvor Skovgrillen har skullet lægge toilet til trængende bilister.

I et halvt år har Skovgrillens ejer Cindy Aggertoft forgæves forsøgt at få Esbjerg Kommune og Vejdirektoratet til at sætte et midlertidigt toilet op. Mandag morgen slap hendes tålmodighed op.

Benyttelse af toilettet er kun for Skovgrillens kunder. Mod forevisning af bon, kan de låne nøglen ved kassen, lyder beskeden nu fra Skovgrillens ejer.

- Det er den eneste måde at gøre det på, for ellers løser jeg kommunens og vejdirektoratets problem, siger hun til TV SYD.

Kunderne bakker op om låst dør

Cindy Aggertoft har de seneste dage fået mange positive tilkendegivelser fra sine kunder, der udtrykker forståelse for, at hun kun giver kunderne adgang til toilettet nu.

- Kunderne holder virkelig med mig. Jeg har fået bemærkninger om, at de synes, toiletterne her hos mig altid har været pæne og rene og helst skulle blive ved med at være det, fortæller hun.

Cindy Aggertoft har tidligere foreslået Vejdirektoratet at omplacere rastepladsens offentlige toilet, mens vejarbejdet står på. Men det er Vejdirektoratet ikke indstillet på, fordi man risikerer at ødelægge toiletskuret ved en flytning.

Der er heller ingen hjælp at hente hos Esbjerg Kommune, der ikke vil sætte et midlertidigt toilet op eller hjælpe med udgifterne til renholdelse af Skovgrillens toilet.

Derfor må alle trængende på strækningen købe en pølse eller en sodavand, hvis de vil benytte Skovgrillens toilet under vejarbejdet.

